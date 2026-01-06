Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 sezonuna yönelik düzenlediği Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na başvuran 108 kişi arasından eğitime katılmaya hak kazanan 93 isim belli oldu. Eğitimler 13 Ocak'ta başlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçi dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kentte organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçli üretime yönlendirilmesi amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 sezonu için düzenlenen 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' kapsamında yapılan başvurular sonuçlandı.

15-29 Aralık tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu, toplam 108 müracaat arasından eğitime katılmaya hak kazanan 93 kişi belirlendi. Katılımcı listesi, 5 Ocak itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini arttırmayı hedefleyen eğitim programı, 13 Ocak Salı günü sabah saat 08.30'da başlayacak. Eğitimler, Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır sürdürdüğü Doğal Üretim Bahçesi ve Organik Pazar projeleriyle entegre şekilde yürütülen eğitim programı, kentte sürdürülebilir tarım anlayışının güçlendirilmesini amaçlıyor. Program süresince katılımcılara organik üretimin temel esaslarına yönelik kapsamlı bir eğitim sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kaliteyi arttıran ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden projeleriyle, hem üreticiye hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.