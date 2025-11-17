TÜİK'in açıkladığı Eylül 2025 istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve hizmet (ticaret-hizmet) sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,1'lik artışla 16 milyon 170 bine yükseldi. Yıllık bazda inşaat sektörü güçlü bir artış gösterirken, bu sektörü ticaret ve hizmette gayrimenkul hizmetleri ile konaklama-yiyecek faaliyetleri takip etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025 dönemi için ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde çalışan ücretli işçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476'ya ulaştı.

SEKTÖREL DAĞILIM: SANAYİ GERİLER, İNŞAAT VE HİZMET CANLANIYOR

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 3,7 azalırken, inşaat sektörü yıllık bazda yüzde 7,4 gibi güçlü bir artış gösterdi.

Ticaret-Hizmet sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

AYLIK DEĞİŞİM

2025 Eylül'ünde bir önceki aya göre toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 artış kaydetti.

Buna göre alt sektörlerdeki aylık değişimde sanayi yüzde 0,3 azalırken, inşaat yüzde 0,6, ticaret-Hizmet: ise yüzde 0,4 artış kaydetti.