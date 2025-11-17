Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı destek programlarını sürdürüyor. Sonbahar döneminde yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumlarının dağıtımının ardından üreticiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları torakla buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de ekilmedik tarla kalmaması için tarımsal destekleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yılki destek kapsamında 3 bin 900 çiftçiye ulaşıldı. Üreticilere 9 bin 200 paket süt otu, 22.000 paket arpa ve 4.400 paket yem bezelyesi dağıtılırken, toplam 1.450 ton tohum yüzde 75 hibe ile verilerek toplamda 110.000 dekar alan desteklenmiş oldu. Sulama alanlarının genişletilmesiyle Kocaeli üreticisi, üç mahsul alma fırsatı yakaladı.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 1,3 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tarım ve hayvancılığa destek kapsamında, 2019'dan bu yana altyapı, ulaşım, enerji, mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu ve modern sera gibi alanlarda 83 projeye toplam 1,3 milyar TL katkı sağlandı. Büyükşehir, bu desteklerle çiftçilerin gelirini artırmayı ve üretimin kesintisiz devamını hedefliyor.

'BURASI ARTIK ALMANYA GİBİ OLDU'

Büyükşehir tarafından tarımsal kalkınmanın sağlanması amacıyla verilen desteklerden memnun olan çiftçiler, köylerinin artık Avrupa'nın köyleriyle yarıştığını vurguladı. Mülküşehsuvar Mahallesi Tekerler Köyü'nde ailesiyle birlikte süt hayvancılığı yapan Ömer Faruk Çakır, belediyenin tohum ve sulama desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, 'Şu an ekimini yaptığımız arpa tohumlarını belediyemiz sağladı. Üniversiteyi süt ve süt hayvancılığı üzerine bitirdim. Edindiğim bilgileri üretimde kullanıyorum. Sulama sistemleri sayesinde üretimimiz arttı. Mahsulümüzü kendimiz pazarlıyor, Sakarya ve İzmit bölgesine satıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, vermiş olduğu her türlü destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası bizim için adeta bir Almanya gibi oldu' ifadelerini kullandı.