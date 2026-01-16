TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artarak 15 milyon 891 bine yükseldi. Sektörel bazda ise artış ve azalışlar farklılık gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,0 artarak 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 15 milyon 740 bin 143 kişi olarak kaydedilmişti.

Sektörel dağılıma bakıldığında ise yıllık değişimler sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalış, inşaat sektöründe yüzde 6,4 artış, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,4 artış olarak kaydetti.

Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı Kasım 2025'te yüzde 0,1 artış gösterdi. Sektörlere göre aylık değişimlerde sanayi sektörü yüzde 0,2 azalış, inşaat sektörü: yüzde 0,5 artış, ticaret-hizmet sektörü yüzde 0,2 artış kaydetti.

Veriler, özellikle inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki istihdam artışının toplam ücretli çalışan sayısına olumlu katkı sağladığını ortaya koydu. Sanayi sektöründe yaşanan düşüş ise dikkat çekti.