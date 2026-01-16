Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' başvurularının 19 Aralık 2025'te sona erdiği bildirildi. İletişim Başkanlığı, sahte bağlantılarla gönderilen mesajlara karşı vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, '500 Bin Sosyal Konut Projesi' başvurularına ilişkin kamuoyunda yayılan yanlış bilgileri yalanladı. Yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen projeye başvuruların 19 Aralık 2025'te tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada, başvuruların e-Devlet üzerinden devam ettiği izlenimi verilerek gönderilen sahte mesajların dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi. Vatandaşların bu tür mesajlara itibar etmemesi ve sadece resmî makamlarca yapılan duyuruları takip etmesi gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, sahte bağlantılar aracılığıyla kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine karşı dikkatli olunmasını ve resmi olmayan başvurulara yanıt verilmemesini önerdi.