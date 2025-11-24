Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri Kasım ayında üç ana sektörde de yükseliş gösterdi. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri önceki aya göre artış kaydetti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'nde Kasım ayı verilerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de ekonomik gidişatı gösteren önemli göstergelerden biri olan sektörlere yönelik güven endeksleri, Kasım ayında üç sektörde de artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,0 artışla 111,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 114,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artışla 84,9 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektöründe güven endeksindeki yükseliş, son aylarda toparlanma eğiliminin sürdüğüne işaret ederken; perakende ticaret sektöründe kaydedilen artış, talepteki iyileşmenin etkilerini yansıttı. İnşaat sektöründe yaşanan yüzde 1,5'lik artış ise sektörde sınırlı da olsa olumlu beklentilerin güçlendiğini ortaya koydu.

Veriler, üç ana sektörün de ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu gösterdi.