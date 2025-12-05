Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 27 Kasım 2025 tarihli 11326 sayılı kararıyla Hayhay Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, şirketin konut finansmanı dahil her türlü mal ve hizmet alımı için kredi sağlayabilmesini resmileştirdi. Finans sektörüne yeni bir oyuncu eklendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye finans sektöründe hareketlilik yaşanıyor.

BDDK, Mart 2025'te kuruluş iznini verdiği Hayhay Finansman A.Ş.'ye nihai faaliyet iznini tanıdı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.