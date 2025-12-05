TCMB, ödeme sistemleri ve dijital para çalışmalarına ilişkin güncel bilgilerin yer alacağı 'Ödemelerin Merkezi' adlı yeni internet platformunu kamuoyuna duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme sistemlerine yönelik tüm çalışmaları tek çatı altında topladığı 'Ödemelerin Merkezi' internet sitesini bugün itibarıyle erişime açtı.

TCMB'nin açıklamasına göre 'odemelerinmerkezi.org' adlı sitede; FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siber Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere ödemeler alanındaki mevcut ve gelişmekte olan tüm projelere dair güncel bilgilere yer veriliyor.

Merkez Bankası, dijitalleşen ödeme altyapısına yönelik çalışmaların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması amacıyla hazırlanan platformun, sektördeki paydaşlara ve kullanıcılara kapsamlı bir bilgi kaynağı sunacağını belirtti.