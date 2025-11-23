Türkiye, 2024/25 sezonunu 255 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatıyla yeni bir rekorla geride bırakırken, 2025/26 sezonuna da parlak bir giriş yaptı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin 2025/26 sofralık zeytin ihracatı ilk ayda 25 milyon dolara ulaşırken, yeşil zeytin ihracatındaki yüzde 28'lik sıçrama dikkat çekti.

2025/26 sofralık zeytin ihracat sezonu 1 Ekim'de başladı ve ilk ay sonuçları umut verdi. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 22 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat 8 bin 337 tondan 9 bin 484 tona çıktı.

SİYAH ZEYTİN YÜZDE 9, YEŞİL ZEYTİN YÜZDE 28 ARTTI

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, siyah zeytin ihracatının ilk ayda yüzde 9 artarak 17,8 milyon dolardan 19,5 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Yeşil zeytinde ise dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Geçen sezonun ilk ayında 4,2 milyon dolar olan yeşil zeytin ihracatı, bu sezon yüzde 28 artışla 5,5 milyon dolara ulaştı.

HEDEF: 300 MİLYON DOLAR

Sektörün 2025/26 sezonuna 300 milyon dolarlık ihracat hedefiyle başladığını hatırlatan Başkan Uygun, 'Sezona hedeflerimizle uyumlu bir giriş yaptık. Bu çizgiyi koruduğumuz takdirde 300 milyon dolarlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz' dedi.

ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUDU, İNGİLTERE VE ABD'DE BÜYÜK SIÇRAMA

Sofralık zeytin ihracatında Almanya 6,6 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korurken, Irak'a ihracat yüzde 3 artışla 4,3 milyon dolara yükseldi. Romanya ise 2,7 milyon dolarlık alımla üçüncü oldu.

Ekim ayında bazı pazarlarda dikkat çeken artışlar gerçekleşti. Buna göre ABD'de yüzde 39 artışla 1 milyon 81 bin dolardan 1 milyon 501 bin dolara, İngiltere'de yüzde 194 artışla 295 bin dolardan 868 bin dolara, Rusya'da ise yüzde 47 artışla 615 bin dolardan 902 bin dolar olurken, Türkiye, Ekim ayında toplam 70 ülkeye sofralık zeytin ihraç etti.