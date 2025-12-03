TÜİK'in açıkladığı Kasım 2025 enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 yükseldi. Ana harcama grupları içinde en sert artış konutta görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre TÜFE, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,07 arttı. Yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 29,74, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.

GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 27,44 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şu şekilde kaydedildi:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 27,44

Ulaştırma: yüzde 29,23

Konut: yüzde 49,92

Bu grupların yıllık enflasyona etkileri ise sırasıyla yüzde 6,83, yüzde 4,55 ve yüzde 7,57 oldu.

AYLIK BAZDA GIDA GERİLEDİ

Bu arada Kasım ayında ana grupların aylık değişimleri ise şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde -0,69

Ulaştırma: yüzde 1,78

Konut: yüzde 1,70

Aylık enflasyona etkileri ise gıdada -yüzde 0,17, ulaştırmada yüzde 0,27, konutta yüzde 0,29 olarak kaydedildi.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 28'inde düşüş, 7'sinde değişim olmazken, 108 başlıkta artış yaşandı.

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın fiyatlarının hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) Kasım ayında aylık yüzde 1,27, yıllık yüzde 32,17, Aralık ayına göre yüzde 30,64, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 arttı.

Kasım verileri, özellikle konut grubundaki yüksek maliyet artışının yıllık enflasyonun en belirleyici unsuru olmaya devam ettiğini ortaya koydu.