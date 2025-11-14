Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askerî kargo uçağında şehit olan üç kahraman asker için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askerî kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilen törene Kurtulmuş'un yanı sıra şehit aileleri, yakınları, TSK mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Dualarla uğurlanan üç kahraman asker için cami avlusunda büyük bir hüzün hâkimdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tören sonrası şehit ailelerine taziyelerini ileterek sabır ve başsağlığı diledi.