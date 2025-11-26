TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde TÜSEB Teşvik, Hizmet, Prestij, Özel, İnovatif Sağlık Ekibi ve Aziz Sancar Bilim ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde tertiplenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletin evinde bu anlamlı ve güzel buluşmaya vesile olan Sağlık Bakanlığımıza, Sayın Bakana ve ekibine ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışından ülkemize, kurultayımıza ve ödül merasimimize teşrif eden katılımcılara, 'Başkentimiz Ankara'ya hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum.' diye konuştu.

Bu yılın ödülleri şöyle oldu:

Prof. Dr. Suat Tekin, Prof. Dr. Sercan Karav, Doç. Dr. Beyza Servet Göncü ve Prof. Dr. Erkan Yılmaz'a TÜSEB Teşvik Ödülü,

Prof. Dr. Mehmet Erdem Büyükbingöl'e TÜSEB Hizmet Ödülü,

Şahin Gürsel'e 2025 Yılı TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü,

Prof. Dr. Uğur Türe'ye bu yıl yaşamını kaybeden, Beyin ve Sinir Cerrahı Ordinaryüs Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına TÜSEB Özel Ödülü,

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ekibine İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü

Prof. Dr. Fikrettin Şahin'e Aziz Sancar Bilim Ödülü takdim edildi.