Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), TurkishTime'ın 'Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 500 Şirketi - Ar-Ge 500 2024' araştırmasında üst üste üçüncü yıl Türkiye'nin Ar-Ge lideri oldu.

ANKARA (İGFA) - TUSAŞ, Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

TurkishTime tarafından gerçekleştirilen 'Ar-Ge 500 2024' araştırmasına göre, TUSAŞ 102 Ar-Ge projesiyle faaliyet gösteriyor ve 4 bin 855 kişilik Ar-Ge ekibi ile ülke teknolojisine güçlü katkı sağlıyor.

Şirket, toplamda 51,5 milyar TL'lik Ar-Ge yatırımıyla Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki mühendislik kapasitesini ileriye taşımaya devam ediyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, sosyal medya paylaşımında, 'Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

TUSAŞ, Ar-Ge'yi stratejik büyüme alanı olarak ele alarak, yüksek katma değerli teknolojiler üretmeye ve Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine yön vermeye kararlılıkla devam ediyor.