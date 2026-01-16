Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi'nde yaşanan arızaların gerçek sebebini açıkladı. Sorunun, teknik bir hata değil insan eliyle verilen zarar olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, pes dedirten görüntüleri tek tek raporladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitler ve Gaziler Üstgeçidi yürüyen merdivenlerinin sık sık durmasının arkasında gereksiz kullanımların yattığı belirtildi.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, bazı şahısların hiçbir tehlike yokken sadece eğlence amaçlı acil durdurma butonlarına bastığı görüldü. Bu butonlara sıkça basıldığında sistemin kendini korumaya alarak kilitlediği ve teknik ekip gelene kadar merdivenin çalışmadığı vurgulandı.

El tutunma bantlarının üzerine oturan ve burada kaymaya çalışan kişiler, bandın motoruna aşırı yük bindirerek sistemin yanmasına ve bantların yırtılmasına neden olduğu görüldü. Öte yandan merdivenlere motosikletle girmeye çalışanlar, basamakların altındaki mekanik aksamı kırarak sistemi tamamen kullanılamaz hale getirdi.



YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu görüntülerin hepsinin kayıt altında olduğunu ve kamu malına bilerek zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı. Açıklamada, 'Unutmayın, bu merdivenler hepimizin vergileriyle yapılıyor ve hepimizin ortak malı. Zarar verenleri gördüğünüzde uyarmak veya yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir' denildi.