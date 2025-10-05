Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Çocuk Filmleri Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Malatya'da başladı.

MALATYA (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin ilk günü, minik sinemaseverlerin yoğun katılımıyla noktalandı.

Çocukları erken yaşta sanatın farklı boyutlarıyla tanıştırmayı amaçlayan 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Malatya'da başladı. Festival kapsamında düzenlenen atölyeler Malatya Park AVM'de, film gösterimleri ise Malatya Park AVM Yeşil Sinemaları'nda gerçekleştiriliyor. 8 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek olan festival, çocukları birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.

MİNİK SİNEMASEVERLERDEN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin açılış gününde Film Okuma Atölyesi ve Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi çocuklarla buluştu.

Film Okuma Atölyesi'nde çocuklar, izledikleri filmlerin hikaye kurgusunu, karakterlerini ve anlatım biçimlerini eğitmen eşliğinde analiz etti. Atölye kapsamında, sinemanın sadece izlenen bir eğlence değil, aynı zamanda düşünmeyi, yorumlamayı ve empati kurmayı öğreten bir sanat dalı olduğu anlatıldı.

Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi ise minik katılımcıların beden farkındalığını artırmayı, nefes yoluyla sakinleşme ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Eğitmen rehberliğinde yapılan eğlenceli egzersizlerle çocuklar hem nefes tekniklerini öğrendi hem de içsel denge ve rahatlama üzerine keyifli bir deneyim yaşadı.

5 gün boyunca sürecek etkinlikte çocuklar; Film Okuma Atölyesi, Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi, Yazarlık Atölyesi ve Oyunculuk Atölyesi düzenlenecek.

Festivalin ilk gününde Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Benim Tatlı Diş Perim ve Kardeş Takımı 2 filmlerin çocukların beğenesine sunuldu.

Film gösterimleri yoğun ilgi ile karşılandı. Festival kapsamında katılımcılarla buluşacak filmler arasında 'Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Benim Tatlı Diş Perim, Kardeş Takımı 2, Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Ejderham ve Ben, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu, Cesur İtfaiyeci ve Karlar Kraliçesi ve Prenses' filmleri yer alıyor.