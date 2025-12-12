Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'teki Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Beyza Nur Akkuş Türkiye Şampiyonu olurken, Aylin Avcı üçüncü sırada yer aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Avrupa birincisi, Dünya ikincisi ve 6 kez Türkiye Şampiyonluğu dereceleri bulunan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda bir kez daha Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Aylin Avcı ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçlarla Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir başarı elde etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TEBRİK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Gaziantep'te düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırmıştır.

Türkiye Şampiyonu olan Beyza Nur Akkuş'u ve Türkiye üçüncüsü olan Aylin Avcı'yı yürekten tebrik ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak spora, altyapıya ve genç yeteneklere verdiğimiz desteğin karşılığını bu tür başarılarla almak bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyor; Avrupa Şampiyonası yolunda sporcularımıza başarılar diliyoruz.'