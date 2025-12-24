Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 272 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, 2025 yılında uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Öğrenciler, farklı branşlarda katıldıkları yarışmalarda 76 birincilik, 95 ikincilik ve 101 üçüncülük olmak üzere toplam 272 madalya kazandı.

Elde edilen madalyaların 186'sı bireysel, 86'sı ekip kategorilerinde kazanılırken 224'ü spor, 48'i ise bilim ve teknoloji alanlarında kazanıldı.

Öğrenciler, yıl boyunca 68 farklı uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Spor alanında dünya, Avrupa, uluslararası ve Balkan şampiyonalarında önemli başarılara imza atan öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında da robotik, bilgisayar, coğrafya ve astronomi olimpiyatlarında dereceye girerek dikkati çekti.

Öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ekip kategorilerinde de önemli dereceler elde etti. Dünya şampiyonalarında 2 üçüncülük kazanılırken Avrupa şampiyonalarında 2 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük elde edildi. Uluslararası şampiyonalarda 7 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük, Balkan şampiyonalarında ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi kazanıldı.

Bilim ve teknoloji alanında ekip olarak katılım sağlanan yarışmalarda da dikkati çeken başarılara imza atıldı.

Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 10 birincilik, 14 ikincilik ve 9 üçüncülük, TEKNOFEST'te 3 üçüncülük, MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ise 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde edildi.