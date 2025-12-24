Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürüttüğü farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde 14 ilçede öğrenim gören 2 bin 100 lise öğrencisine çevre eğitimleri verildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda 14 ilçede 17 lisede düzenlediği eğitimlerle 2 bin 100 öğrenciye çevre bilinci kazandırdı.

14 İLÇEDE, 17 LİSEDE EĞİTİM

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programlarında, 14 ilçede yer alan 17 lisede toplam 2 bin 100 öğrenciye uzman isimler tarafından çevre bilinci, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularında kapsamlı eğitimler sunuldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ ANLATILDI

Eğitimlerde 'İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Çalışmaları' ile 'Özel Atıkların Döngüsel Ekonomideki Yeri' başlıkları ele alındı. Programlarda, iklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri detaylı şekilde aktarılırken, sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilir çevre hedefleri açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekildi.

GENÇLERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VURGULANDI

Eğitimlerde özellikle gençlerin çevrelerinde farkındalık oluşturan, yönlendirici bireyler olarak önemli bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı. Artan tüketimle birlikte yükselen atık miktarı ve karbon salımının çevre üzerindeki baskısı, iklim okuryazarlığının önemi, doğal kaynakların korunmasının ekonomik ve sosyal katkıları örneklerle anlatıldı.

Ayrıca kaynağında ayrı toplanan bitkisel atık yağ, elektronik atık ve atık pillerin, talep edilmesi halinde adreslerden teslim alındığı bilgisi öğrencilerle paylaşıldı.

'BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ KARAR VERİCİLERİ OLACAK'

Eğitimlerde konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Yasemin Çalışkan, sıfır atık yaklaşımının sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaparak, 'Doğru yönetilen atıklar sadece çevresel yükü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik değere dönüşen önemli bir kaynaktır. Bugünün gençleri, yarının karar vericileri olarak çevreye duyarlı uygulamaların hayata geçirilmesinde kilit roller üstlenecektir' ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUK BİLİNCİ İKLİM MÜCADELESİNİN TEMELİDİR'

Çevre Mühendisi Aydanur Nurcanlı ise karbon salımının yaşamın tüm alanlarını etkilediğine dikkat çekerek, 'Dünya liderleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar 17 küresel amaç üzerinde uzlaşmıştır. Yoksullukla mücadele, eşitsizliklerin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele bu hedeflerin merkezinde yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşmada bireysel, kurumsal ve toplumsal sorumluluk bilinci iklim mücadelesinde belirleyici rol oynamaktadır' şeklinde konuştu.