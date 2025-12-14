İzmir Metro AŞ Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndaki 320 öğrenciye metro ve tramvay sistemlerinin güvenli kullanımı konusunda eğitim verdi. Çocuklar vatmana sorular sorarak merak ettiklerini öğrendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in en önemli toplu ulaşım ağlarından biri olan metro ve tramvayların işletmesini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro AŞ, öğrencileri metro ve tramvay konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren güvenli toplu taşıma alışkanlığı kazandırmak, sistemler hakkında doğru bilgileri vererek farkındalık oluşturmak ve şehir içi ulaşımda güvenliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerden son olarak Hilal İstasyonu güzergahında bulunan Gazi Osman Paşa İlkokulu'nun 320 öğrencisi yararlandı.

'Gözünüz Metro ve Tramvayda Olsun' başlıklı sunumda metro ve tramvayı kimlerin kullandığı, araçlara biniş kuralları ve yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları öğrencilere aktarıldı. Programa bir vatman da katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Eğitim programının farklı okullarla devam edeceği bilgisi verildi.