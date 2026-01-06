2025 yılında Türkiye'de seyahat hareketliliği rekor seviyelere ulaştı. DHMİ ve UETDS verilerine göre hava yolu ve otobüs yolculuklarında hem yolcu sayısı hem de çeşitlilik önemli ölçüde arttı. İşte 2025'te bilet fiyatları ve rekor rotalar şöyle oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de seyahat alışkanlıkları 2025 yılında hem hacim hem de çeşitlilik açısından dikkat çekici bir artış gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 arttı.

Bu dönemde iç hat yolcu sayısı 46,9 milyona ulaşırken, yıl sonunda 50 milyonun aşılması bekleniyor. Dış hatlarda ise ilk 11 ayda 135,7 milyon yolcuya hizmet verildi. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 145 milyonun üzerine çıkarak 2024'teki rekoru geçmesi öngörülüyor.

Otobüs yolculuklarında da benzer bir artış yaşandı. UETDS verilerine göre, tarifeli ve tarifesiz otobüs yolcu sayısı ilk 11 ayda 153,4 milyona ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 162 milyona çıkarak 2024'e göre yüzde 8 artış göstermesi bekleniyor.

BAYRAMLAR VE TATİLLER YOĞUNLUĞU BELİRLEDİ

Seyahat trafiğinde dini ve resmi bayramlar belirleyici oldu. Hem hava yolu hem de otobüs yolculuklarında yılın en yoğun günü, 28 Mart 2025 Cuma (Ramazan Bayramı tatili başlangıcı) olarak kayıtlara geçti. Deniz ulaşımında ise 9 Haziran 2025 Kurban Bayramı sonrasında feribot seferleri yoğunlaştı. Yunan adalarına yapılan seyahatlerde Samos, Kos ve Sakız öne çıktı.

KONAKLAMADA ANTALYA ZİRVEDE

2025 yılı konaklama verilerine göre, gerek geceleme sayısı gerekse harcama tutarı açısından Antalya liderliğini korudu. Otel rezervasyonlarında en yoğun gün, yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi ve kampanyaların etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, bakanlık belgeli tesislerdeki toplam gecelemelerin yüzde 70'ten fazlası yabancı turistler tarafından gerçekleştirildi. 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve termal tesislerde yabancı turist oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Yerli turistler ise daha çok pansiyon, kamping, apart otel ve düşük yıldızlı tesisleri tercih etti.

BİLET FİYATLARI VE REKOR ROTALAR

2025'te ortalama bilet fiyatları; otobüs 712 TL, iç hat uçak 2.208 TL, dış hat uçak ise 6.152 TL olurken; en pahalı iç hat uçak bileti Muğla-İstanbul hattında 16.946 TL, en pahalı yurt dışı bileti ise Dubai-New York uçuşunda 262.306 TL olarak kaydedildi.

Otobüste ise Van-Tekirdağ hattı 3.500 TL ile yılın en yüksek iç hat fiyatına ulaştı.

Öteyandan Obilet verilerine göre, 2025 yılında tek seferde en uzun araç kiralama süresi 79 gün olurken, en yüksek tutarlı kiralama 241.632 TL ile kayıtlara geçti.

Araç kiralamada en yoğun noktalar Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları olurken, şehir merkezlerinde Beylikdüzü ve Bursa öne çıktı.