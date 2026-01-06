Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkan Yardımcısı Erkan Erdem, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 zam verilmesini eleştirdi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı için açıkladığı yüzde 0,89'luk aylık ve yüzde 30,89'luk yıllık enflasyon verileri kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirten Erdem, açıklanan rakamların, yurttaşların pazarda, markette ve kirada yaşadığı gerçek fiyat artışlarıyla örtüşmediği vurguladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkan Yardımcısı Erkan Erdem, TÜİK'in verilerine eleştiriler yöneltti. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken, kira artış oranının yüzde 34,88 olarak belirlenmesine dikkat çeken Erdem, buna karşın SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 zam verilmesini eleştirdi. Erdem, bu tabloyu 'ısmarlama enflasyon rakamlarının kaçınılmaz sonucu' olarak nitelendirdi.

En düşük emekli maaşının 18 bin 935 TL olmasının da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdem, açlık sınırının 30 bin TL'yi aştığı bir ülkede milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. Artan vergiler, harçlar ve faturalar altında halkın ezildiğini belirten Erdem, gelir dağılımında adaletin tamamen bozulduğunu ifade etti.

Erdem, 'Bu ülkede yoksulluk bir sonuç değil, bilinçli olarak yönetilen bir politikadır. Halkın dayanacak gücü kalmadı; artık bıçak kemiğe dayanmıştır.' sözleriyle açıklamasını tamamladı.