Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı %3,9 artışla 224,6 milyar dolara ulaştı. 46 il ihracatını artırırken, 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin 2025 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan verileri açıkladı. Bakanlık, küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türkiye'nin üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısıyla yoluna emin adımlarla devam ettiğini duyurdu.

Buna göre, 2025 yılının ilk 10 ayında 46 il ihracatını artırdı. 29 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye genelinde ihracat toplamı %3,9 artışla 224,6 milyar dolara ulaştı.

Ekim 2025'te iller bazında ihracat sıralaması ise şöyle: İstanbul 4,859 milyar dolar ile ilk sırada, Kocaeli 3,019 milyar dolar ile ikinci, İzmir 1,929 milyar dolar ile üçüncü, Bursa 1,821 milyar dolar ile dördüncü ve Ankara 1,107 milyar dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise Kocaeli (191 milyon dolar), İzmir (173 milyon dolar), Çorum (135 milyon dolar), Yalova (119 milyon dolar) ve Bursa (90 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmak ve yüksek katma değerli ürünler ile pazar çeşitliliğini sağlamak amacıyla politikalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, ihracatın ülke genelinde yayılmasını ve yerelde üretim ile istihdam artışını desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.