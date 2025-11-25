Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER), üyelerinin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü 'YAPİDER Söyleşileri' programını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - YAPİDER Söyleşileri'nde bu ayın konuğu, Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim oldu. Sevim, doğru planlanan peyzaj uygulamalarının yalnızca estetik bir dokunuş olmadığını, gayrimenkullerin değerini yüzde 12 ile yüzde 40 arasında artıran güçlü bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

'Nitelikli peyzaj, ticari alanların cirosunu, konut projelerinin satış hızını ve markalı konutların piyasa değerini doğrudan etkiliyor. Doğru peyzaj, bir maliyet kalemi değil; yatırımın geri dönüşünü sağlayan stratejik bir unsurdur' dedi.

'YATIRIMIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: PEYZAJ'

Programın bu ayki etkinliği 'Yeşilin Ekonomisi: Peyzaj Uygulamalarının Satış ve Mülk Değerine Etkisi' başlığıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici, söyleşilerin yatırım profesyonellerine yeni perspektifler kazandırdığını belirterek, bu tür etkinliklerin sektörde önemli bir bilgi paylaşım platformu haline geldiğini söyledi.

'PEYZAJ SADECE BİTKİ DEĞİL, EKONOMİK BİR DEĞERDİR'

Etkinlikte kapsamlı bir sunum yapan Fulya Akfidan Sevim, peyzaj mimarlığını yalnızca bitki dikiminden ibaret olmayan, ekosistem bütünlüğünü, doğal kaynak yönetimini, kullanıcı sağlığını ve sosyal yaşam kalitesini kapsayan disiplinlerarası bir meslek olarak tanımladı.