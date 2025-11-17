Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji'nin 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar enellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.