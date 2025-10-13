AFAD, Gazze'deki insani kriz karşısında Türkiye'nin yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. 8 Ekim 2025'te başlayan ateşkes sonrası yardımlar hız kazanırken, bugün de (13 Ekim) 17 tır gıda ve 3 tır battaniye sevkiyatı planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - AFAD'ın açıklamasına göre, Türkiye, Gazze'deki mezalime karşı sessiz kalmayarak insani yardım faaliyetlerini ilgili kurum, kuruluş ve STK'larla koordineli şekilde yürütüyor.

7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçakla 101 bin 725 ton yardım malzemesi gönderildi.

27 Temmuz 2025'ten bu yana ise 333 tır malzeme bölgeye ulaştırıldı.

ATEŞKES SONRASI HIZLANAN YARDIMLAR

8 Ekim 2025'te Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım faaliyetleri ivme kazandı. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılayı ve diğer STK'ların katkılarıyla 100 tır malzeme, Mısır Kızılayı iş birliğiyle El Ariş'ten Karem Ebu Salem sınır kapısına taşındı.

13 Ekim Pazartesi günü (BUGÜN) de Türkiye'den 17 tır gıda, 3 tır battaniye ve çadır sevkiyatı yapılması planlanıyor.

AFAD, bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak için tüm kurum, kuruluş ve STK'larla iş birliğini sürdürdüğünü vurguladıkları açıklamasında, 'Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz' denildi