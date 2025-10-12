TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Parlamento Başkanları Toplantısı için İslamabad'a gitti. Kurtulmuş, toplantılar kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de görüşecek, afet yönetimi hakkında bilgi alacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu karşıladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de İslamabad'a gitti.

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık'ın ev sahipliğinde 'Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği' temasıyla başkent İslamabad'da düzenlenecek Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak Kurtulmuş, ayrıca üçlü iş birliği konularının ele alınacağı Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'nda, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak. Kurtulmuş ayrıoca, Sadık ve Gafarova ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı da ziyaret ederek Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetler dolayısıyla bilgi alacak.