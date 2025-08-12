TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle, Fahrettin Beceren’in küratörlüğünde hazırlanan ‘Bir Sevdadır İpek’ Fotoğraf Sergisinin açılışı Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) ortak salonunda yapıldı.BURSA (İGFA) - İpeğin kozadan çıkıp hayatlarımıza dahil olana kadar yaşadığı serüvenin yansıtıldığı fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, ipeğin yüzyıllardır Bursa’nın simgesi olmuş, zarafeti, emeği ve doğallığıyla sadece bir kumaş değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirtti.

Fotoğraflama sürecinin yaklaşık 1 buçuk yıl sürdüğünü belirten Küratör Fahrettin Beceren, “ 4 yıl önce fotoğraflamaya başladığımız ‘Bir Sevdadır İpek’ sergisi Türkiye’nin en büyük ipek sergisi. 16 bin fotoğraf içinden seçtiğimiz 200 fotoğrafı sergiye dahil ettik. Sadece Türkiye’de değil, Çin’in 6 farklı eyaletinde 9 ay boyunca sergilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde de sergilenen bu çalışmayı, Kültür Yolu’ndan özel izin alarak Mimarlar Odası bünyesinde sergiliyoruz. Tüm sanatseverleri bu sergiyi görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Bir Sevdadır İpek’ fotoğraf sergisi 20 Ağustos’a kadar BAOB ortak alanında sergilenmeye devam edecek.