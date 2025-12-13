Sanata ve edebiyata değer veren Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasının usta kalemi Cengiz Aytmatov'a ithafen gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Sanatlararası Sergi ve akabinde 'Cengiz Aytmatov' paneliyle nice eserlere imza atmış unutulmaz yazarı andı.

BURSA (İGFA) - Türk dünyasında iz bırakan isimlere ışık tutan Osmangazi Belediyesi, eserleriyle tüm dünyayı etkileyen Kırgız edebiyatçı, gazeteci ve diplomat Cengiz Aytmatov'un değerini anlatan bir dizi etkinliklere ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Cengiz Aytmatov Günleri' kapsamında ilk olarak Sanatlararası Sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Bursalıların beğenisine sunuldu. Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen sergiye Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Yıldız, TÜMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile temsilcileri, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları başkan ve temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ile sanatseverler katıldı.

'Cengiz Aytmatov İnsanlığın Bir Hafızası'

Cengiz Aytmatov'un Türk dünyası için çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, şöyle konuştu;

'Sayın Cumhurbaşkanı ortak alfabe konusunda Cengiz Aytmatov'un eserlerini 7 Ekim'de Azerbaycan'a götürdü. Bu önemli bir gelişme. Türk dünyasının ortak bir alfabe oluşturması ve bunun Cengiz Aytmatov'un üzerinden yapılması hem edebiyat dünyası için, hem Türk dünyası için çok önemli ve birleştirici bir gelişme. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak bu çalışmalara katkımız olsun amacıyla yola çıktık. Değerli Elif hanım ve Ayşe hocamız bize destek verdi diyeceğim ama destekten daha ötesine gitti, en az bizim kadar sahiplendiler. Onlara teşekkür ediyorum. Cengiz Aytmatov benim için önemli çünkü ülkesinin Paris Büyükelçisi olduğu dönemde Ankara'da bir buluşmamız oldu. 'Benim tek idealim, kitaplarım üzerinden Türk dünyasını birleştirmek' dedi. Şimdi bu ideale, bir adım daha öndeyiz. Aytmatov'un Türk dünyasının bir hafızası olduğunu düşünüyoruz ama ben daha ötesinde insanlığın bir hafızası olduğunu düşünüyorum. Çünkü, sevginin ve aşkın sadece bir duygu olmadığını, ayrıca bir emek ve fedakarlık olduğunu özellikle bizim kuşağımız ve bütün insanlık onun kitaplarından öğrendik. Biz de insanlığı birleştiren bir yazarı yeniden okumayı ve anlamayı, yeniden sergide buluşturmayı kendimize görev edindik.'

Esendemir, sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek saygılarını sundu.

Kadınların Gücü Sanatla Buluşturuldu

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşen bu buluşmayı, geçmişten geleceğe bir yol haritası olarak gördüklerini kaydeden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Yıldız ise, 'Sergide gördüğümüz her eser, arkasında emeği ve dayanışmayı ifade ediyor. Kadınların üretim gücünü sanatla buluşturarak, bu buluşmayı daha da anlamlı hale getiriyor.' diyerek, Osmangazi Belediyesi'ne ve Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti.

'Osmangazi Belediyesi'ne Teşekkür Ediyoruz'

Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Ayşe Energin, 'Bu sergi, kadın dayanışmasının, birbirine destek olan insanların güzelliğini ortaya koymakla birlikte, bir de şunu gösteriyor ki sanat birleştirir.' ifadelerini kullanırken, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe de, 'Sergi, kadının emeğinin birlikteliği, sürdürülebilirliği ve bazen adı konmamış emeğinin esere dönüşmüş halidir. 6 ay önce ilk sergimizi açtığımızda ev sahipliği yapan ve bugün de yine bizlere imkan veren Osmangazi Belediyesi'ne, başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Panelde Cengiz Aytmatov Anlatıldı

Serginin açılışının gerçekleştirilmesinin ardından sanatseverler, eserleri yakından inceleme şansı yakalayıp, sanatın dünyasına adımlar attı. Akabinde Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Söylemez, İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Yılmaz Balkan, Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Aslan Cobutoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Cengiz Aytmatov' adlı panele geçildi.

Cengiz Aytmatov'u anlatan Prof. Dr. Orhan Söylemez, 'Aytmatov'un çok önemli bir sözü var, 'İnsan olmak zordur, her gün insan kalmak çok daha zordur.' der. Bize insanlığı öğretmiştir, evrensel değerlere çok değer verir, o yüzden mesajları sadece Türk dünyasına değildir, bütün insanlığadır. Bu sebeple Aytmatov, dünyanın en çok okunan yazarlarından bir tanesidir. Osmangazi Belediyesi böyle bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hatta 2028'in Aytmatov'un 100. doğum yılı olduğunu söylediğimde genişletilmiş bir etkinliğe ev sahipliği yapılacağının sözünü aldık.' şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Serap Aslan Cobutoğlu, 'Aytmatov'un dünyasını anlatma fırsatı bulduk, insan iradesine olan inancını gençlerle paylaştık. Aytmatov'un kötülük ve korku

kavramlarını dönüştürerek, sanatta dönüştürücü bir güç olarak kullanarak ütopik etkisini nasıl açığa çıkarttığı üzerinde durduk.' derken, Dr. Ayşe Yılmaz Balkan da, Aytmatov'un çocukluğundan, gençliğinden, doğduğu coğrafyanın özelliklerinden, eğitim ve mesleğinden bahsetti.

Panelistler, etkinlikten ötürü Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederken, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir de, konuşmacılara plaket takdim etti.