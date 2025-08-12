Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hakları Birimi, Sanat Sokağı’ndaki Düşler Atölyesi’nde çocukların gelişimini destekleyen yaratıcı ve eğitici programlar sunuyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2-3 yaş grubundaki çocuklara yönelik dil, biliş, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştiren oyun ve etkinlikler hazırlanırken, 4-5 yaş grubunda ise “Doğanın Öyküsü”, “Masallarla Drama”, “Dans, Ritim ve Drama”, “Duygu Farkındalığı” ve “Minik Çiftçiler” atölyeleri ile çocukların kendini ifade etmesi ve sorgulayıcı düşünce becerilerinin artırılması hedefleniyor.

8-12 yaş aralığındaki çocuklara Yaratıcı Drama ve PC4 temelli atölyeler sunulurken, 5-10 yaş grubunda ise Satranç ve Akıl Zekâ oyunlarıyla çocukların stratejik düşünme yetenekleri destekleniyor. Ayrıca “Bebek Kütüphanesi” atölyesinde ebeveynlere yönelik eğitimlerle bebeklerin gelişimsel süreçlerine katkı sağlanıyor.

Çocuk Hakları Birimi eğitmenleri, Düşler Atölyesi’nin çocukların sağlıklı ve dengeli gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.