İzmit Belediyesinin baştan sona revize ettiği Yeni Cuma Parkı, çiçekli gölgelikler, sarmaşıklar ve renkli bitki düzenlemeleriyle modern, estetik ve doğayla iç içe bir görünüme kavuşuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent merkezinin en çok kullanılan sosyal alanlarından Yeni Cuma Parkı'nda peyzaj çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çiçekli gölgelik ve bitkilendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, yapılan yenileme sürecinin detaylarını Başkan Hürriyet'e aktarırken, parkın özellikle yaz aylarında gölgelik alan ihtiyacını karşılayacak yeni peyzaj uygulamalarını anlattı.

VATANDAŞLAR YENİLENEN YENİ CUMA'DAN MEMNUN

İnceleme sırasında parktaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hürriyet, hem çalışmalara ilişkin görüşleri dinledi hem de talepleri not aldı. Vatandaşlar, Yeni Cuma Parkı'ndan ve verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Fatma Başkan'a teşekkür etti. Yeni Cuma Parkı; gölgelikler, farklı tonlarda çiçekler ve estetik peyzaj düzenlemeleriyle birlikte yaz aylarında adeta botanik bahçesi atmosferine bürünecek.