Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜRKSAT iş birliğiyle geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, e-Devlet üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına açıldı. Platform, Kasım ayı itibarıyla 400 bini aşkın kullanıcıya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - 1 Ocak 2025'te erişime açılan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, kamu ve özel sektörde yatırım planlamasından afet yönetimine, çevre korumadan günlük yaşam verilerine kadar geniş bir veri yelpazesi sunuyor. Başlangıçta 14 bin kullanıcıyla hizmet veren sistemin kullanıcı sayısı Kasım ayı itibarıyla 400 bini geçti.

Platformda 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların erişimine açılırken, imar planları, demiryolu hatları, liman bağlantıları, çevre koruma alanları, milli parklar, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alanlar harita üzerinden görüntülenebiliyor.

Yatırımcılar ve kamu kuruluşları, rüzgâr ve biyokütle enerji potansiyeli, organize sanayi bölgeleri, ortofoto verileri gibi yatırım ve altyapı planlamasına yönelik bilgilere sistem üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, anıt ağaçlar, kaplıcalar ve mağaralar gibi doğal kaynak verileri de sunuluyor.

Platform, afet ve acil durum yönetiminde de kritik bir araç niteliğinde. Deprem, heyelan ve çığ riski taşıyan bölgeler, yetkili kurumların erişebileceği katmanlar üzerinden hızlıca görüntülenebiliyor. Bu sayede olası afetlerde daha doğru ve etkin müdahale sağlanabiliyor.

Bunun yanında, kira, satış, irtifak hakkı ve yatırım teşvikine konu olan Hazine parselleri de coğrafi tabanlı olarak sistemde yer alıyor. Vatandaşlar parsellerin konumu, yüzölçümü ve ihale tarihine kolayca erişebilirken, kamu kurumları taşınmaz yönetimi ve yatırım planlamasında veri odaklı karar alabiliyor.

Yetki bazlı erişim sistemi sayesinde stratejik öneme sahip verilerin güvenliği sağlanıyor ve veri sahipleri, hangi kurum veya kullanıcıya hangi verinin açılacağını belirleyebiliyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, sunduğu zengin veri katmanlarıyla hem vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de yatırım ve kamu planlamalarında etkin bir kaynak olarak öne çıkıyor.