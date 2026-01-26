Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle,Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak. Ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa toplantısı ile Savunma Sanayii toplantısı da düzenlenecek.

