Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine 2025 yılının Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları anlattı.

2025 YILINDA 1890 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Ertürk, istihdam programlarıyla 2025 yılında 1890 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlarına kayıtlı 5 bin 134 işsize iş danışmanlığı yapıldığını belirten Ertürk, şunları söyledi:

'İşyeri ziyaret programları kapsamında 1.680 işveren ziyareti gerçekleştirdik. İşverenlere kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilerek, açık iş talepleri alınmıştır. Eğitim Öğretim Kurumu ziyareti kapsamında 37 okul ziyareti gerçekleşmiş olup 8 grup görüşmesi ile 427 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır.' dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İşkur Gençlik Programı'nı hayata geçirdiklerini ifade eden Ertürk, şunları söyledi:

'2025 yılında kurumumuz, Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle Mart-Haziran döneminde İŞKUR Gençlik Programı düzenledik. Programdan 387 üniversite öğrencimiz faydalanmıştır. 2025-2026 döneminde 474 öğrencimiz faydalanmaktadır. Program 03.11.2025 tarihinde başlamış olup 30.06.2026 tarihinde bitecektir.' diye konuştu.

Toplantıda, 2025 yılında istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılında istihdamın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar ve ilgili kurumlarca hazırlanan projeler ele alındı.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Hüseyin Küçük, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile kurul üyeleri katıldı.