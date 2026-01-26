Düzce'de evde babasına ait tabancayla uğraşan 18 yaşındaki genç, silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de merkeze bağlı Düverdüzü köyünde yaşayan E.Ç. (18), ailesiyle birlikte bulunduğu evde babasına ait tabancayla uğraştığı sırada kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti.
Silah sesini duyan aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.