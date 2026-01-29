Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreyi aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol ağının dünyanın çevresinin dörtte üçüne ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle İstanbul'da tören düzenleneceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısında tarihi bir eşik daha aşıldı. Bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi geçmesi dolayısıyla düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşrif edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek tören, 30 Ocak Cuma günü (YARIN) İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol altyapısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştığını belirtti. Uraloğlu, 'Bölünmüş yol uzunluğumuz, dünyanın çevresinin dörtte üçüne erişmiş durumda' ifadelerini kullandı.

Bölünmüş yolların, toplam yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen trafiğin yüzde 83'üne hizmet verdiğine dikkat çeken Uraloğlu, '2002'den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 kilometrelik bölünmüş yol artışı, dünyanın çevresinin yüzde 60'ına denk geliyor. Bu uzunluk, Türkiye'yi doğudan batıya 14 kez kat etmeye yetecek seviyededir' dedi.

TÜNEL, KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Karayolu altyapısındaki diğer yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, bitümlü sıcak karışımlı yol ağının 8 bin 591 kilometreden yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye çıkarıldığını açıkladı.

Tünel uzunluğunun 50 kilometreden yüzde 1.594 artışla 847 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunun ise 311 kilometreden yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükseltildiğini kaydetti.

Uraloğlu, otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye ulaştığını, 2028 yılı sonunda ise 4 bin 330 kilometre hedeflendiğini belirtti. Son 10 yıldaki otoyol artış hızında Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu vurgulayan Uraloğlu, trafik güvenliğinde de önemli ilerleme sağlandığını ifade etti.

'100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybını yüzde 81 oranında azalttık' diyen Uraloğlu, yatırımların doğrudan insan hayatına dokunduğunu belirtti.

6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONU ÖNLENMİŞ OLDU

Bölünmüş yol ve otoyol projelerinin çevresel katkılarına da dikkat çeken Uraloğlu, 'Bu yatırımlar sayesinde 768 milyon saat zaman, 2 milyar 520 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladık. Aynı zamanda, 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği miktara denk gelen 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik' ifadelerini kullandı.