Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirmesinde, operasyonlar ve sınır güvenliğine ilişkin son veriler paylaşıldı.

ADANA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Adana'daki İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında son bir haftada 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik faaliyetlerin de etkin şekilde devam ettiği ifade edildi.

Suriye harekât alanlarında bugüne kadar imha edilen tünel uzunluğunun ise 767 kilometreye ulaştığı bildirildi.

March 18, 2026

Sınır güvenliğine ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada, ileri teknoloji destekli ve çok katmanlı tedbirler kapsamında son bir haftada 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 kişinin yakalandığı belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısının bin 417'ye ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca yıl başından itibaren hudutlarda engellenen kişi sayısının 15 bin 979 olduğu ifade edilirken, yalnızca son bir haftada 2 bin 486 kişinin sınırı geçmesinin önüne geçildiği aktarıldı.

Öte yandan, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlık, sınır güvenliği ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.