AFAD, Ramazan Bayramı öncesinde olası afet ve acil durumlara karşı önlemleri değerlendirmek üzere 'Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' düzenledi.

ANKARA (İGFA) - AFAD Başkan Vali Ali Hamza Pehlivan'ın liderliğinde, merkez birim yöneticileri ve 81 İl AFAD Müdürü'nün katılımıyla çevrimiçi 'Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirdi.

Toplantıda, kış aylarında alınan meteorolojik tedbirler, çığ, sel ve taşkın riskleri ile kar erimesine bağlı heyelan tehlikelerine karşı yürütülen çalışmalar masaya yatırılırken, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda olası afet ve acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, hızlı ve etkin müdahale planları ele alındı.

Deprem Haftası kapsamında yapılan eğitim ve tatbikatlar, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki eylemler, İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) ile AFAD Akreditasyon Sistemi de toplantıda değerlendirilen diğer başlıklar arasında yer aldı.

Vali Pehlivan, toplantı sonunda AFAD ailesi ve milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 'Tüm gücümüzle aziz Milletimizin hizmetindeyiz' mesajını paylaştı.