İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, siber dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşları hedef alan bir şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iletilen ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşları telefonla aradığı tespit edildi. Şüphelilerin, 'hesabınızda şüpheli işlem var' bahanesiyle korku ve panik oluşturdukları, ardından para transferi talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Kadıköy'de kurdukları bir merkez üzerinden faaliyet yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

İnternet tabanlı arama sistemleri, SMS ve çeşitli yazılımlar kullanarak çok sayıda vatandaşa ulaştıkları, elde edilen paraların farklı hesaplara aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, modem ve yönlendirici cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Başsavcılık açıklamasında, mağdur beyanları, banka hareketleri ve iletişim kayıtları doğrultusunda şüphelilerin Türk Ceza Kanunu 158/1-f kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.