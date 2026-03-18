Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada eğitimin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddete asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhundan eğitimin önemine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin taşıdığı anlamı vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili, Balkanlar, Kafkaslar ve Kuzey Afrika vardır' ifadelerini kullandı.

Eğitimin bir milletin geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir milleti büyük yapan sadece kazandığı zaferler değil, aynı zamanda iyi yetişmiş, özgüven sahibi fertleridir. Güçlü bir Türkiye hedefi, ancak iyi eğitim almış insan kaynağıyla mümkündür' dedi. Son 23 yılda eğitim alanında önemli reformlar hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, Türkiye'yi 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak en önemli kaldıraçlardan birinin nitelikli ve milli bir eğitim sistemi' olduğunu ifade etti.

Öğretmenlere yönelik şiddet konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda net bir duruş sergileyerek, 'Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmenlerimize karşı şiddete asla toleransımız yoktur, olmayacaktır. Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz.' dedi. Erdoğan, öğretmenlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapabilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefini birlikte inşa edeceklerini söyledi.