İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Genel Müdürlüğü, dijital altyapısına yapılan siber saldırı girişiminin gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde engellendiğini duyurdu. Süreç kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Genel Müdürlüğü, kurumun dijital altyapısına yönelik kısa süre önce gerçekleştirilen siber saldırı girişiminin güvenlik sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, uzman ekiplerin anlık müdahalesi sayesinde saldırının kontrol altına alındığı belirtildi.

İzelman, siber olaylara müdahale protokollerinin hemen devreye alındığını ve teknik inceleme sürecinin başlatıldığını kaydederken, sistemlerin genel işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı. Açıklamada, vatandaşlara hizmetlerin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında durumun Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirildiği ve saldırıyı gerçekleştiren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu. Süreç boyunca Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ile iş birliği içinde hareket edildiği ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzelman Genel Müdürlüğü ayrıca, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını en üst düzeyde öncelik olarak gördüklerini, veri gizliliği ve teknik güvenlik standartlarının titizlikle uygulandığını belirtti. Kurum, benzer olayların tekrar yaşanmaması için ilave teknik ve idari tedbirlerin alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.