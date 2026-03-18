UEDAŞ, Ramazan Bayramı süresince artan enerji ihtiyacına karşı 712 ekip ve 194 araçla sahada olurken; SCADA sistemiyle şebekeyi anlık izleyerek kesintisiz ve güvenli elektrik hizmeti sunmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Ramazan Bayramı süresince artması beklenen enerji tüketimine karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Şirket, vatandaşların bayram boyunca kesintisiz ve güvenli elektrik hizmeti alabilmesi için sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bayram süresince olası arızalara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla şebekeyi anlık olarak izleyen SCADA sistemini aktif şekilde kullanan UEDAŞ, 712 ekip ve 194 araçla sahada görev yapacak. Enerji arzının sürekliliğini sağlamak adına planlı bakım ve kesinti faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Teknik hazırlıklarını tamamlayan şirket, bayram boyunca denetim, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşlar ise arıza bildirimleri ve taleplerini UEDAŞ çağrı merkezi aracılığıyla kolaylıkla iletebilecek.

İş sağlığı ve güvenliğini öncelik olarak benimseyen UEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca da bölge genelinde güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmayı hedefliyor.