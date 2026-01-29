Tüm Emeklilerin Sendikası Mudanya Şubesi üyeleri, Mütareke Meydanı'nda bir araya gelerek hükümete seslendi, temsili olarak mini seçim sandığı kurarak oy kullandı.

BURSA (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Mudanya Şubesi üyeleri, 'Müsait zaman yok - Seyyanen Zam Hemen' diyerek hükümet yetkililerine çağrı yaptı.

Mudanya Mütareke Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti-MHP Hükümeti'nin emeklileri ekonomik olarak zor durumda bıraktığını ve toplumsal saygı göstermediğini savundu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mudanya Şube Başkanı Azmi Önal, emeklilerin içinde bulunduğu tablonun ekonomik zorunluluk değil, bilinçli bir tercih ve örgütlü politika olduğunu ifade etti. Başkan Önal, 'Emekliye gelince kaynak yok diyenler, yandaşa, sermayeye ve sarayın israfına gelince saniye bile zorlanmıyor' dedi.

Emeklilerin insanca yaşaması için seyyanen 20 bin TL zam talep eden Önal, açıklamasında şunları kaydetti:

'Aylıklarımız açlık sınırının altında tutulamaz, 'müsait zaman' masallarıyla oyalanamayız. 31 Mart yerel seçimlerinde iktidarı nasıl gerilettiysek, ilk genel seçimde bu iktidarı değiştireceğiz. Bizi yok sayanlara söylüyoruz: Bundan sonra her şey bizi ilgilendiriyor.'