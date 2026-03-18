İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sürücülerle bayramlaşarak şehir genelindeki trafik tedbirlerini denetledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimlere katıldı ve yola çıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

Valimiz Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda trafik tedbirlerini denetleyerek yola çıkan İstanbullularla bayramlaştı. ????????



Basın mensuplarına ilimizde alınan Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Gül:



Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il genelinde alınan trafik tedbirlerine ilişkin bilgiler paylaşan Vali Gül, 'Çalışma arkadaşlarımız, huzurun, güvenin ve asayişin devam etmesi için 7/24 görev yapıyor. Trafik görevlilerimiz, jandarma ve polislerimiz sürücüleri uyarıyor, kuralları hatırlatıyor ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Amacımız, İstanbul'dan Anadolu'ya çıkan hemşehrilerimizin trafik ve yolcu güvenliğini en üst seviyede sağlamak' ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde bayram süresince denetimlerin artırılacağını belirten Vali Gül, 'Kurallara sadece bayramda değil, her zaman uymalıyız. Kurallara uyduğumuzda sevdiklerimize ulaşma ihtimalimiz yüzde yüz. Trafik kuralları bizleri yaşama bağlar' dedi. Vali Gül'ün denetimleri, şehirdeki yol güvenliği ve asayişin bayram boyunca korunmasına yönelik önlemlerin ne kadar titizlikle uygulandığını gözler önüne serdi.