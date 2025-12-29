TÜİK'in 2024 Turizm Uydu Hesabı verilerine göre, turizm amaçlı toplam tüketim değeri 3 trilyon 822 milyar TL olurken, turizm sektörlerinde istihdam bir yılda yüzde 9,8 arttı. Veriler, turizm sektörünün hem ekonomik büyüklük hem de istihdam açısından Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Turizm Uydu Hesabı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkemizde turizm amaçlı toplam tüketim değeri 3 trilyon 822 milyar 406 milyon TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim, toplam yurt içi arzın yüzde 3,8'ini oluşturdu.

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı ise yüzde 5,1 olarak belirlendi. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer, 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 129 milyon TL oldu.

Konaklama sektöründe hizmetlerin yüzde 98,5'i, seyahat acenteleri ve rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı gerçekleştirildi. Yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin ise yüzde 45,8'i turizm kapsamında sunuldu.

Turizm sektörlerinde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bine yükseldi. Bu istihdam, toplam istihdamın yüzde 3,7'sini oluşturdu.