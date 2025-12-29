İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı dilerken, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı. Duran, paylaşımında şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerine ise acil şifalar diledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Duran, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin, devletin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin fedakârlığıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Duran mesajında ayrıca, birlik ve beraberliği hedef alan hiçbir yapının amacına ulaşamayacağını belirterek, milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun ifadelerine yer verdi.