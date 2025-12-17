Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde taş duvar çalışması gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek, vatandaşların dört mevsim konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Altyapısı tamamlanan güzergahlar asfalt ve beton ile modernize edilirken bir yandan da vatandaşları tehlikeye düşürecek olan alanlarda tedbirler alınıyor.

6,5 yılda Fatsa'da 35 bin 83 metreküp taş duvar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, ilçede çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Evkaf Mahallesi Mandıra Caddesi'nde çalışan ekipler bulunan mevcut yol güzergahını korumak ve genişletmek amacıyla 100 metre uzunluğunda taş duvar inşa etti.

Yapılan çalışma ile birlikte vatandaşlara güvenli bir güzergah sunuldu.