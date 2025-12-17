Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitime yapılan yatırımın geleceğe atılan en güçlü imza olduğunu vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nin açılış programına katıldı. Çilekli Mahallesi'nde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli yer aldı.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR

Eğitime yapılan yatırımın her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Geleceğimizi, bu şehri, bu ülkeyi ve bu medeniyeti emanet edeceğimiz sevgili yavrularımız için buradayız. Bugünkü program tamamen çocuklarımız içindir. En güzel yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Biz 'İkra' sözüyle başlayan bir inancın, 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Belediyecilikte altyapıdan ulaşıma kadar pek çok görevimiz var ama eğitime yapılan yatırımı hepsinin üzerinde görüyorum. Çünkü burada bir çocuğumuzun zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimine yapacağımız katkı, geleceğe atılmış en güçlü imzadır' diye konuştu.

TRABZON'U İDDİALI ŞEHİR HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ

Başkan Genç, açılışı yapılan merkezin şehrin geleceğine katkı sağlayacağını da vurgulayarak şunları söyledi: 'Burada yetişen çocuklarımız yarın bu şehrin, bu ülkenin yöneticileri olacak. Belki de insanlık adına yeni bir buluşa imza atacak. Aile yapısını güçlendiren, değerleriyle donanmış, özgüvenli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bilim merkezleri, zeka oyunları projeleri ve bu tür yaşam merkezleriyle Trabzon'u iddialı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bu güzel merkezin ortaya çıkmasında emeği olan valiliğimize, il milli eğitim müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.'

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM VE ÜRETİMLE BULUŞMASI ÇOK KIYMETLİDİR

Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, kamu kurumlarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, 'Günlük ihtiyaçları karşılamak görevimizdir ancak asıl önemli olan geleceği şekillendirmektir. Milli eğitim yatırımları geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardır. Bu merkezle çocuklarımızın hem bilgiyle hem de toprakla, üretimle buluşacak olması son derece kıymetlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum' dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise, 'Çilekli mahallemizde atıl durumdaki bu binayı baştan sona yenileyerek çocuklarımızın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu. Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

ÇİLEKLİ DÜŞLER KÖYÜ YAŞAM MERKEZİ NEDİR?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olduğu proje kapsamında, Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki okul binası, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere hizmet verecek şekilde Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkez, çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlamak ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Burada yapılacak atölye ve etkinliklerle, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Merkezde hem iç hem de dış mekanda çeşitli atölye ve etkinlik alanları oluşturuldu. İç mekan atölyeleri arasında mutfak-aşçılık, ahşap atölyesi, el sanatları-zanaat atölyesi, takı tasarımı ve çömlek yapımı yer alıyor. Dış mekanda ise parkur, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, sek sek, fındık ayıklama ve kavurma gibi etkinlikler yapılacak. Etkinlikler sayesinde çocuklar doğayı tanıyacak, üretmeyi öğrenecek, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirecek. Trabzon'un 18 ilçesindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımına açık olacak etkinlikler, okul dönemi boyunca hafta içi günlerde gerçekleştirilecek.