Türkiye'de ilk olan 'İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi' araştırmasının sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların yüzde 45'i son bir yıl içinde ikinci el alışveriş yaptığını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - sahibinden.com, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 'İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi' araştırmasını KONDA ile gerçekleştirdi.

28 ilde 2 bin 700 kişiyle yapılan araştırma, ikinci el alışverişin Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve toplumun sürdürülebilirlik algısıyla birleştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 45'i bir yıl içinde kıyafet, mobilya, cep telefonu veya beyaz eşya gibi ürünleri ikinci el olarak alıp sattı. sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, 'İkinci el alışveriş artık toplumda yerleşik bir davranış haline geldi. Her iki kişiden birinin bu sürece dahil olması, döngüsel ekonominin güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor' dedi.

KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, 'İkinci el alışveriş, bilinçli tüketim ve çevre duyarlılığının birleştiği yeni bir akışa dönüştü. Genç ve eğitimli kesim, bu davranışın normalleşmesine öncülük ediyor' ifadelerini kullandı.

Araştırma, ikinci el alışverişin tek seferlik olmadığını, her dört tüketiciden birinin ayda bir veya daha sık alışveriş yaptığını gösteriyor. Bu grup, ortalama 35 yaşında, dijital platformları aktif kullanan ve üniversite mezunu bireylerden oluşuyor. Veriler, sosyal algıdaki değişimi de ortaya koyuyor: 'İkinci el düşük statü göstergesidir' diyenlerin oranı yüzde 17'ye düşerken, ikinci el kullananlar 'tasarruflu, çevreye duyarlı ve tarz sahibi' olarak görülüyor.

En yoğun kategori cep telefonları ve aksesuarları (yüzde 54), ardından bilgisayar ve tablet (yüzde 45), giyim ve ayakkabı (yüzde 42) ve elektrikli ev aletleri (yüzde 41) geliyor. Kadınlar anne-bebek ürünleri, giyim ve mobilyayı tercih ederken; erkekler elektronik ürünlere yöneliyor.

Araştırma, ikinci el alışverişin genç nesil tarafından online platformlardan, daha büyük yaş gruplarının ise geleneksel kanallardan tercih edildiğini gösteriyor. Ayrıca güven, ikinci el alışverişte belirleyici unsur: Katılımcıların yüzde 83'ü satıcı güven verirse, yüzde 82'si ürün arızalı değilse veya garanti/iade varsa alışveriş yaptığını belirtti.

Sonuç olarak, ikinci el alışveriş Türkiye'de ekonomik bir seçenek olmanın ötesine geçerek çevresel ve toplumsal bir bilinçle birleşmiş durumda.

İsrafın azalması, geri dönüşüm ve bilinçli tüketim eğilimleri, ikinci elin sürdürülebilir yaşamın merkezine yerleştiğini ortaya koyuyor.