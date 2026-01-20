TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında artışını sürdürdü. Aralık ayında ise satışlar yüzde 19,8 yükselerek 254 bin 777'ye ulaştı. Veriler, 2025 yılında konut piyasasında satışların genel olarak canlandığını, özellikle ipotekli ve ilk el satışlarda belirgin artış yaşandığı istatistiki tablolara yansıdı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Yıl genelinde konut satışlarının en fazla gerçekleştiği iller 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olarak sıralandı. En az konut satışı ise 727 ile Ardahan, 1.251 ile Bayburt ve 1.559 ile Hakkari'de gerçekleşti.

ARALIK AYINDA 254 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık 2025'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 olarak kaydedildi.

Aralık ayında ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 26,2 artışla 96 bin 690 olurken, 2025 yılı genelinde ise ilk el satışlar yüzde 11,6 artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı Aralık ayında yüzde 38, yıl genelinde ise yüzde 32 oldu.

İkinci el konut satışları, Aralık ayında yüzde 16,2 artarak 158 bin 87 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı genelinde ikinci el konut satışları yüzde 15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Aralık ayında yüzde 25,2 artarak 29 bin 149 oldu. 2025 yılı genelinde ipotekli satışlar ise yüzde 49,3 artışla 236 bin 668 olarak gerçekleşti. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı Aralık ayında yüzde 11,4, yıl genelinde ise yüzde 14 oldu. Aralık ayında 7 bin 666, 2025 yılı genelinde ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE 1,45 MİLYON KONUT

Diğer satış türleri kapsamında konut satışları Aralık ayında yüzde 19,2 artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılı genelinde diğer satış türleriyle el değiştiren konut sayısı ise yüzde 10,1 artışla 1 milyon 452 bin 242 olarak kaydedildi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Yabancılara satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve 1.800 ile Mersin oldu.

EN ÇOK KONUT RUS VATANDAŞLARINA SATILDI

Ülke uyruklarına göre 2025 yılında en fazla konut satışı; 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, 1.878 ile İran, 1.541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında da aynı sıralama korunurken, Rusya Federasyonu vatandaşları 504 konut ile ilk sırada yer aldı.