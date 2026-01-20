Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, 1 Ocak'ta tebligatın ulaştırıldığı göl kıyısındaki 89 kaçak yapı için verilen sürenin tamamlandığı 20 Ocak sabahında bölgedeki tüm işgalleri kaldırmak için iş makinalarını çalıştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nü yaşatmak ve geleceğe miras bırakmak için beklenen adımları birer birer atıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırıp, bölgeyi tamamen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız' açıklamasından sonra gölün içerisine kadar giren, kıyı işgallerinin kaldırılması için tebligat yapılmıştı. 89 farklı iskelenin kaldırılması için yapılan tebligat sonrasında çok sayıda mülk sahibi işgal niteliğinde olan yapısını kendi imkanlarıyla kaldırarak sürece desteğini gösterdi. Bugün, yani 20 Ocak Salı günü belirtilen süre doldu ve bölgede beklenen işlem başladı.

BÖLGEDE İŞLEM BAŞLADI

Sapanca Gölü çevresinde kamuya ait alanları işgal eden kaçak iskelelerin kaldırılması için iş makinaları çalıştı,89 kaçak iskelenintemizlenmesi için çalışmaları resmen başladı. SASKİ ekipleri 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indi. 1 Ocak Perşembe günü tebligat gönderilen iskelelerin, yasal sürede kaldırılmayan bölümleri kontrollü şekilde alandan çıkarılıyor.

GÖL DOĞAL YAPISIYLA HALKA SUNULACAK

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Sapanca Gölü kıyı şeridindeki kaçak işgaller, projenin 1. Etabı için kaçak yapılardan arındırılmış olacak ve göl çevresi hem doğal yapısına kavuşacak hem de vatandaşların kullanımına açık, güvenli bir alan haline gelecek.

SASKİ'den yapılan açıklamada, 'Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma bir yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun şekilde geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla birlikte Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir' ifadelerine yer verildi.